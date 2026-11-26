Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha annunciato questa mattina, intervenendo all’assemblea dell’Anci in corso a Verona, del raggiunto accordo sull’imposta di soggiorno. La decisione finale, presa insieme al presidente dell’Anci Gaetano Manfredi, prevede due tappe. La prima immediata e che porterà al rinnovo per il 2027 dello status quo attuale “ma l'accompagneremo a un riconoscimento pari al 2% che daremo agli albergatori, a tutti quelli che riscuotono questa imposta, per dar loro un rimborso del lavoro che gli albergatori svolgono a favore vostro e nostro“, ha dichiarato Mazzi parlando ai sindaci.

La seconda fase, invece, prevede di riprendere in Parlamento il testo di riforma concordato ad inizio legislatura e che poi non è mai stato approvato. “Riprenderemo in mano il testo di inizio legislatura su cui c'era un accordo complessivo e che diversifica l’imposta in base alle fasce di prezzo, ma in maniera uguale per tutta Italia. Lo porteremo avanti - ha aggiunto Mazzi - dialogando con le varie parti per stabilire che una quota di questa imposta di soggiorno vada a beneficio della formazione del personale della ricettività in particolare dei giovani”.