Minor Hotels sempre più internazionale, la pipeline del 2026

Si snoda dall’Europa all’Oceano Indiano, dall’Australia all’Africa il piano di sviluppo di Minor Hotels, che nel 2026 aggiungerà al suo portfolio numerosissime new entry in tutto il mondo.

In Italia l’apertura del Tivoli Palazzo Risorgimento Lecce, una struttura con 45 camere nel centro storico della città, è prevista per il secondo trimestre del 2026. In Europa, l’NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées, in un edificio del 1910, è già stato inaugurato come primo hotel del brand a Parigi, dopo una completa ristrutturazione degli interni. Entro la fine del 2026, poi, sarà la volta dell’NH Collection Sliema Malta, 268 camere, in uno dei quartieri più conosciuti di Malta.

Il maggior numero di new entry e ristrutturazioni del gruppo è però previsto in Asia. Come scrive TravelDailyNews, in Thailandia l’Anantara Hua Hin Resort ha appena ultimato un restyling completp in occasione del suo 25esimo anniversario, con camere riprogettate, nuovi concept di ristorazione e un ampliamento dei servizi per famiglie. A Bangkok, l’Anantara Siam Bangkok Hotel completerà a metà del 2026 un’importante trasformazione con camere e suite rinnovate, una nuova esperienza di soggiorno e un’esclusiva Jim Thompson Suite.

Alle Maldive, invece, l’NH Collection Maldives Reethi Resort dovrebbe aprire i battenti il 18 dicembre 2025 dopo un’ampia ristrutturazione; disporrà di 105 ville sulla spiaggia e sull’acqua nella Riserva della Biosfera Unesco dell’Atollo di Baa. Sono previste anche due aperture Avani per il 2026: l’Avani Kota Kinabalu Hotel in Malesia e l’Avani+ Lanexang Vientiane in Laos. In Cina, invece, l’Anantara Xiling Snow Mountain Resort proporrà un rifugio in stile alpino nella provincia del Sichuan entro la fine del 2026. Sono in corso anche diversi progetti in Medio Oriente, in Australia e in Africa. In Zambia, ad esempio, aprirà l’Anantara Kafue River Zambia Tented Camp, il primo campo tendato del marchio, progettato per integrarsi con il paesaggio naturale del Parco Nazionale di Kafue.