Spagna, il gruppo Accor apre un ibis budget a Barcellona

Il gruppo Accor ha inaugurato nel cuore di Barcellona il più grande ibis budget della Penisola iberica, l’ibis budget Barcelona Center. La struttura si trova nel distretto Poblenou ed è parte di 22@ Barcelona, uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana della città, che comprende un polo tecnologico, centri di ricerca, università e nuovi spazi residenziali.

ibis budget Barcelona Center dispone di 189 camere, tutte dotate di terrazza o patio privato e progettate secondo gli standard distintivi del brand, all’insegna di efficienza e funzionalità. La struttura offre inoltre camere comunicanti pensate per gruppi e famiglie, oltre a una nuova piscina rooftop con vista panoramica su Barcellona.

L’hotel è stato sviluppato in linea con i requisiti di sostenibilità previsti dal piano urbano 22@, integrando soluzioni per l’efficienza energetica, la gestione responsabile delle risorse idriche e la riduzione dell’impatto ambientale.

“Questa nuova e importante apertura all’interno del nostro portfolio in Spagna - dichiara Marc Serarols, Senior Vice President Franchise Operations Mediterranean, Accor Premium, Midscale and Economy brands - non solo rafforza la nostra presenza in una delle destinazioni più richieste del Sud Europa, ma presenta anche un progetto che rappresenta il futuro dell’ospitalità efficiente, dove accessibilità e credenziali di sostenibilità di alto livello si incontrano, definendo un nuovo standard per gli hotel urbani smart e accessibili”.