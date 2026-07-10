TH Group trasforma l’ex Caserma XXX Maggio di Peschiera del Garda in hotel, l’apertura nel 2027

TH Group accelera sull’hotellerie d’alta gamma. Il gruppo annuncia l’apertura, nella seconda metà del 2027, di un nuovo cinque stelle superior a Peschiera del Garda.

L’hotel sorgerà dal recupero e dalla valorizzazione dell’ex Caserma XXX Maggio, edificio di 13mila metri quadri, parte del complesso monumentale delle Opere di difesa veneziane, iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco dal 2017.

L’indirizzo disporrà di 109 camere, un ristorante aperto anche agli ospiti esterni, una spa di oltre 4.000 metri quadrati, quattro piscine e una darsena privata, con un’offerta pensata per una clientela internazionale alla ricerca di esperienze di alto livello.

L’operazione di recupero

Il progetto di recupero restituirà nuova vita al complesso storico, costruito su un’area che custodisce oltre duemila anni di storia: dagli insediamenti di età romana lungo la via Gallica alle testimonianze medievali e scaligere, fino alle fortificazioni che hanno reso Peschiera uno dei principali sistemi difensivi del Garda.

“La storia di TH Group è fatta di persone, di incontri e di imprenditori che condividono una visione. Bruno Soave, proprietario dell’immobile è certamente uno di questi - spiega Graziano Debellini, presidente di TH Group -: fin dal primo confronto abbiamo riconosciuto una comune convinzione, quella che il patrimonio storico e culturale possa diventare un motore di sviluppo quando incontra un progetto imprenditoriale capace di valorizzarlo con rispetto e competenza. È questa sintonia che ha reso possibile un’iniziativa così ambiziosa”.

Con l’operazione di Peschiera del Garda, continua Debellini, “continuiamo il percorso di crescita di TH Group nel segmento dell’ospitalità di alta gamma, che è tra quelli che stanno attirando i maggiori investimenti: quasi quattro nuovi progetti alberghieri su dieci riguardano infatti questa fascia di mercato. Investire in una struttura come questa significa credere nel valore di un patrimonio unico e nella capacità dell’ospitalità di qualità di generare occupazione, attrarre turismo internazionale e creare ricadute economiche durature per il territorio.”

A seguire il progetto in qualità di advisor immobiliare è Quimmo Prestige Agency.

Bruno Soave, proprietario dell’immobile e a.d. di Freedom Property S.r.l. Società Benefit, esprime soddisfazione per l’operazione: “Siamo entusiasti di aver finalizzato questa partnership con TH Group, una realtà tutta italiana che condivide la nostra visione per la valorizzazione dell’ex Caserma XXX Maggio e che rappresenta l’eccellenza e l’autenticità dell’hotellerie italiana. Il nostro obiettivo - continua - va oltre l’apertura di un hotel 5 stelle superior: vogliamo restituire alla comunità, al territorio e ai viaggiatori di tutto il mondo un pezzo di storia delle fortificazioni veneziane, trasformando un ex spazio militare in un’icona dell’ospitalità di alto standing, le cui porte saranno aperte anche al pubblico. La scelta di TH Group, come partner gestionale, è stata guidata proprio dalla volontà di garantire standard di servizio assoluti e forte identità, all’altezza di un sito Patrimonio dell’Umanità Unesco”.