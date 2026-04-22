Viva Miches by Wyndham: a 15 mesi dal debutto occupazione media al 94%

Primo anno positivo per Viva Miches by Wyndham in Repubblica Dominicana. A 15 mesi dall’inaugurazione la catena alberghiera traccia un quadro positivo: tra gennaio e aprile 2026 l’occupazione media ha superato il 94% e anche l’estate presenta prospettive favorevoli.

In Europa la domanda proviene soprattutto da Germania, Francia, Italia e Regno Unito; in Sud America da Argentina, Cile e Brasile; a questi si aggiungono Canada e Stati Uniti, che contribuiscono in modo significativo ai risultati della struttura.

Il periodo compreso tra novembre e aprile si conferma il più richiesto, ma anche i mesi estivi stanno registrando un andamento superiore alle attese.

“Sulla base dell’andamento registrato finora - dichiara Giuliana Carniel, vice president sales & revenue manager di Viva Resorts by Wyndham -, puntiamo a chiudere il 2026 con una crescita dell’8% rispetto al 2025, sostenuta in particolare dai mercati canadese e argentino”.