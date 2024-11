Si apre domani alle 15 con il side event introduttivo ‘Innovation, inspiration and sustainability. Visions for the future of tourism”, il primo G7 dedicato al turismo, in programma a Firenze tra domani giovedì 14 e venerdì 15 novembre.

La ministeriale sarà presieduta dal ministro del Turismo Daniela Santanchè e vedrà prendervi parte gli omologhi delle più grandi economie mondiali - Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Unione europea - e alcuni altri Paesi e organizzazioni come Arabia Saudita, Brasile, India, Egitto, Ocse e UN Tourism.

Le sessioni

Le sessioni di lavoro riguarderanno: turismo e opportunità di sviluppo socioeconomico; capitale umano - lavoro, inclusione e competenze -; digitalizzazione e intelligenza artificiale. L’evento introduttivo, che si svolgerà presso Palazzo Spini Feroni, sarà occasione per affrontare i temi cardine della sostenibilità, inclusione e digitalizzazione, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e agli investimenti dei grandi marchi italiani nel settore del turismo.

Nel panel introduttivo ‘Tourism of tomorrow: visions and perspectives’ il ministro affronterà il tema della sinergia tutta italiana tra ispirazione imprenditoriale e innovazione tecnologica.

Nel panel ‘Inspiration -Creatività e sinergie con il Made in Italy, il cantante e imprenditore Andrea Bocelli, l’amministratore delegato di Cipriani Industria Arrigo Cipriani, il presidente e amministratore delegato di Starhotels Elisabetta Fabri, il presidente di Salvatore Ferragamo Leonardo Ferragamo, la stilista e vicepresidente di Aeffe Alberta Ferretti, il presidente di Rocco Forte Hotels Rocco Forte, l’amministratore delegato del Gruppo Ferretti Alberto Galassi e il founder and senior managing director Certares e chair Wttc Greg O’Hara racconteranno in che modo hanno portato il loro know-how e le loro competenze nel mondo del turismo.