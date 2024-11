Le priorità di Santanchè:‘Qualità e gestione dei flussi’

“Dobbiamo lavorare sulla qualità dei servizi e organizzare meglio i flussi turistici”. Questa le priorità sull’agenda del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, per lo sviluppo del settore, tratteggiate nel punto stampa che ha fatto da preludio all’apertura dei lavori del secondo Forum Internazionale del Turismo.

Un percorso di cui è parte integrante il patto che sarà siglato domani dal Mitur, dall’Enit, dalle istituzioni e dalle associazioni di categoria. “Domani firmeremo questo Patto per il turismo a cui credo moltissimo per fare squadra - ha precisato Santanchè -, poiché bisogna lavorare a tutti i livelli delle istituzioni, perché abbiamo una grande sfida: ormai il turismo impatta, in maniera diretta e indiretta, per circa il 18% del Pil”.

La crescita del settore, per la titolare del Mitur, “è una grande opportunità per l’Italia, perciò dobbiamo essere insieme, dobbiamo lavorare nella stessa direzione, anche perché siamo chiamati a far fronte alle nuove tecnologie. Dobbiamo capire cosa faremo con l’Intelligenza artificiale, come ci confronteremo”.

Un tema cruciale di questa edizione, che sarà occasione di confronto con gli operatori sulle sfide del domani, in vista della prima ministeriale dedicata al settore. “Siccome la prossima settimana inizia il G7, mi sembrava molto giusto, per questo concetto di squadra, ascoltare tutti gli operatori del settore e vedere se troviamo un accordo, perché anche il più bravo da solo non va da nessuna parte. Voglio fare squadra - ha concluso, ribadendo un concetto già espresso più volte nel corso del suo mandato -, perché da soli si va più veloci, ma insieme si va molto più avanti”.