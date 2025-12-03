Lopane: “Puglia destinazione sempre più matura”

“Una destinazione sempre più matura, che consolida le sue performance turistiche” e che oggi si muove al centro di ”grandi attività e grandi confronti su quello che sarà il prossimo futuro”. Questa la Puglia tratteggiata a TTG Travel Experience dall’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane.

Al centro della strategia turistica regionale vi è il rafforzamento del brand Puglia “che in questi anni ha fatto dei passi da gigante”, insieme a una riflessione strutturale sulla governance, decisiva per organizzare e lo sviluppo dei territori.

In questa direzione si inserisce la nuova legge che istituisce le Dmo, uno strumento che permetterà “di consolidare le destinazioni interne della Puglia”, valorizzando prodotti turistici, servizi, qualificazione dell’offerta e formazione degli operatori. Un percorso continuo di innovazione e sostenibilità, pensato “per rendere la Puglia sempre più attrattiva”, attraverso un modello di accoglienza che mette “al centro del viaggio i viaggiatori e chi si sente pugliese”.

Clicca il video per vedere l’intervista completa a Gianfranco Lopane