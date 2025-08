Un aumento del 2,2% per gli arrivi e del 5,3% per le presenze. Questo il bilancio dei primi 6 mesi del 2025 per il Piemonte, come evidenzia un comunicato diffuso dalla Regione.

Come di evince dalla coppia di dati, ad aumentare è anche la permanenza media, che sale da 2,6 a 2,7 notti.

Gli incrementi riguardano sia gli arrivi dall’Italia che quelli dall’estero. La componente nazionale cresce infatti del 2,1% per gli arrivi e del 6,2% per i pernottamenti, mentre per quanto riguarda l’estero gli aumenti sono rispettivamente del 2,4 e del 4,4%.

In particolare, sul fronte dei bacini esteri, a crescere sono soprattutto gli Stati Uniti, con un +20% di presenze; il primo mercato si conferma la Germania, stabile nei numeri. Seguono Francia, Regno Unito, Svizzera e Benelux.

“Questi numeri confermano la nostra strategia di promozione turistica, che è sempre più aperta ai mercati internazionali con la presenza degli stranieri in costante aumento - ha commentato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - La crescita dei pernottamenti dimostra che i turisti allungano la loro permanenza grazie alla ricchezza e alla qualità della nostra offerta. Anche grazie ai grandi eventi il Piemonte è sempre più protagonista degli itinerari di viaggio con livelli di soddisfazione che si confermano più alti della media nazionale”.