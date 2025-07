Nuovo bando da 16 milioni di euro per la ricettività in Piemonte

Un nuovo bando da quasi 16 milioni di euro, per contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese che svolgono attività ricettiva in Piemonte, è stato approvato dalla giunta regionale. Per partecipare bisognerà presentare un progetto di riqualificazione che dovrà avere un importo minimo di 20mila euro.

Il contributo regionale coprirà il 50% dell’investimento complessivo di ognuno, fino a un tetto di spesa di 120mila euro. I contributi regionali andranno quindi da un minimo di 10mila euro fino ad un massimo di 60mila. Ne possono beneficiare alberghi, residenze turistico-alberghiere, b&b, affittacamere e locande, agriturismi che offrano anche ricettività, rifugi e campeggi. Il bando chiuderà il 30 settembre. Entro fine dicembre 2025 sarà presentata la graduatoria dei progetti ammessi.