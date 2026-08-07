Roma consolida la crescita turistica anche nel cuore d’estate. Per il periodo di Ferragosto, l’Ente bilaterale del turismo del Lazio stima 662mila arrivi e 1,7 milioni di presenze, con aumenti rispettivamente del +1,86% e del +1,87% sul 2025. Le rilevazioni, aggiornate al 31 luglio, non includono ancora la spinta delle prenotazioni last minute.

I risultati confermano lo slancio della Capitale, dove agosto non rappresenta più un mese di bassa stagione. Il bilancio del primo semestre 2026 rafforza il trend: tra gennaio e giugno Roma ha accolto 10,9 milioni di arrivi, in crescita del 2,62%, e totalizzato 25,1 milioni di presenze, il 2,14% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, anno record.

“Siamo contenti perché il turismo è una risorsa da gestire con equilibrio, un’industria che crea posti di lavoro e ricadute economiche” dichiara l’assessore al Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato.