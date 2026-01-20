Roma Capitale chiude un 2025 da record. Una nota del sindaco Roberto Gualtieri snocciola i dati che certificano la performance della città: 22,9 milioni di arrivi complessivi, di cui 12 milioni dall’estero, e 52,9 milioni di presenze.

Secondo l’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, il risultato supera il precedente primato del 2024 con un incremento del 3,42% sugli arrivi e del 2,87% sulle presenze. “E’ stato un anno intenso e impegnativo, ma molto positivo per Roma - sottolinea Gualtieri -. Voglio ringraziare l'assessore Onorato per il suo lavoro: il turismo è un’industria che genera indotto, crea posti di lavoro e contribuisce a trainare il rilancio della Capitale”.

Il primo cittadino ha poi evidenziato come la crescita sia avvenuta nel segno di uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile, capace di produrre valore stabile per la città e il territorio e di generare 13,3 miliardi di euro e un’occupazione in crescita del 5,5% annuo.