Il Ministero del Turismo stanzierà fondi dedicati alla promozione turistica per far fronte al danno d’immagine dei territori di Sicilia, Sardegna e Calabria colpiti dal ciclone Harry. Ad annunciarlo il ministro Daniela Santanchè, che ha incontrato i presidenti della Regione Sicilia Renato Schifani e della Regione Calabria Roberto Occhiuto, con i rispettivi assessori al Turismo e all’Ambiente, e l’assessore al Turismo della Regione Sardegna Franco Cuccureddu, insieme alle principali associazioni di categoria del settore turistico.

“Il nostro intento - ha detto Santanchè - è non lasciare indietro nessuno, intervenendo tempestivamente perché il tempismo, in queste situazioni, è essenziale tanto quanto le risorse. Vogliamo sostenere territori, imprese e lavoratori e far ripartire al più presto queste regioni con un approccio unificato e proattivo e proteggendo l’immagine delle destinazioni turistiche per evitare che agli attuali danni si aggiungano danni ancora più grandi”.