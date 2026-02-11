I cammini ottengono finalmente il riconoscimento che meritano, diventando un pilastro strategico per il turismo nazionale”: Daniela Santanchè, il ministro del Turismo, commenta con questa parole l’approvazione definitiva della legge sui cammini, raggiunta grazie al consenso unanime tra maggioranza e opposizione, che - sottolinea - rappresenta una svolta storica per l’Italia. Il testo promuove cammini fluviali, marini, lagunari e lacustri come itinerari sostenibili per valorizzare il patrimonio naturale, culturale e turistico.

Lo stanziamento previsto, precisa Santanchè, è di “5 milioni di euro per il periodo 2026-2028 e un milione annuo dal 2029, che si aggiungono agli oltre 30 già investiti dal ministero per questo asset”.

Il Ministero del Turismo assumerà un ruolo centrale nella promozione e valorizzazione degli itinerari italiani, supportato da strumenti quali la cabina di regia, la banca dati, il tavolo permanente e il programma di sviluppo, che garantiranno un confronto tra tutti gli attori del settore.

“Si tratta - aggiunge il ministro - anche di un’opportunità per riscoprire territori meno noti, veri custodi di tradizioni autentiche e motori di destagionalizzazione, rafforzando la strategia del Governo per rendere il turismo sempre più efficiente, virtuoso e inclusivo”.