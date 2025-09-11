TTG Italia

Serie B e Mitur
insieme per
promuovere l’Italia

La Lega Serie B, insieme al Ministero del Turismo, ha annunciato il via al progetto “From Stadium to Italy. Play the Beauty”, un percorso di promozione e comunicazione che ha l’obiettivo di “incentivare la bellezza e l’unicità del nostro Paese attraverso il calcio”. Il progetto prenderà il via dalla 3a giornata di campionato e accompagnerà l'intera stagione fino alla conclusione dei playoff nel 2026. “La sinergia tra sport e turismo è cruciale per valorizzare il nostro territorio - ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè - Le manifestazioni sportive non solo esaltano le bellezze locali, ma offrono anche occasioni di crescita economica e culturale”. Varie le iniziative promozionali previste, mentre sui canali social della Lega Serie B e del ministero l'hashtag diventerà #SerieBellezzaDaVivere. La campagna prevede anche un'attenzione particolare verso le mete turistiche fruibili da persone con disabilità, offrendo così un'esperienza aperta a tutti.

