Stretta sulle false recensioni: le nuove norme

Giro di vite sulle recensioni online. L’approvazione del Ddl Pmi porta con sé anche la stretta sul tema delle valutazioni online su aziende e servizi. Una norma “fortemente voluta dal Ministero del Turismo”, come afferma la titolare del dicastero Daniela Santanchè in una nota del Mitur.

In base alle nuove regole, precisa ancora il comunicato, la recensione online è lecita se “è rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni; risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre; non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari”. Al contrario, non è lecita se non proviene da una persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il prodotto o usufruito del servizio.

Il legale rappresentante della struttura recensita può segnalare le recensioni che non rispettano questi criteri.

Importante sottolineare che il nuovo testo prevede “il divieto di acquisto e cessione, a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni”.

Santanchè aggiunge: “Siamo orgogliosi di essere i pionieri, in Europa, su una tematica di stretta attualità sulla quale era necessario e doveroso intervenire per garantire trasparenza, correttezza e legalità nel mercato”.