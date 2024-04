Vertice sul turismo open air nella sede del Mitur. Ieri pomeriggio il ministro, Daniela Santanchè, ha incontrato le associazioni di categoria che rappresentano il comparto, dando seguito alle interlocuzioni dei mesi scorsi.

Obiettivo del confronto - precisa il dicastero in una nota - la definizione “di linee guida operative per la strutturazione di una rete nazionale di aree di sosta, nell’ottica del partenariato pubblico-privato anche in riferimento ai 32,8 milioni di euro individuati per la creazione e la riqualificazione delle aree attrezzate”.

Il tavolo ha rappresentato un passo in avanti nello sviluppo della filiera turistica legata all’open air.