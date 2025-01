Garibaldi Hotels: recruiting per 150 figure professionali

Partirà da Lecce il prossimo 4 febbraio il tour di recruiting di Garibaldi Hotels, che è alla ricerca di 150 persone da inserire sia nella sede dell’azienda, a Ostuni, che nelle sue 13 strutture in Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio e Trentino Alto Adige.

Il tour, che prevede 13 Open Days, farà tappa a Lecce, Gallipoli, Matera, Gioiosa Marea (ME), Scoglitti (RG), Roma, Montone (PG) e si concluderà nel mese di marzo.

“Le nostre strutture hanno caratteristiche ed esigenze differenti tra di loro; per questo motivo abbiamo la necessità di intercettare profili diversi sia manageriali, sia operativi, ma il filo conduttore deve essere la ‘passione’ per il turismo – dice Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels -. Parliamo di un settore che ha perso il fascino e l’attrazione che aveva in passato soprattutto nei giovani; ancora oggi però può offrire molto a chi vuole farsi strada in questo ambito con concrete possibilità di crescita. Servono curiosità e apertura, capacità di lavorare in team, doti relazionali e soprattutto determinazione e passione”.

Diverse le opportunità lavorative con ruoli che variano da figure manageriali a profili più operativi nelle aree food&beverage, ristorazione e accoglienza: direttore, resident manager, capo ricevimento, segretario di ricevimento, portiere notturno, guest relation, governante, cameriera ai piani, chef, cuoco capo partita, commis di cucina, pasticcere, pizzaiolo, lavapiatti e facchino di cucina, 1° e 2° maître, cameriere di sala e bar, bar manager, barman, economo, F&B manager, responsabile stabilimento balneare, manutentore, bagnino.

Per la sede pugliese si cerca invece un responsabile tecnico e responsabile risorse umane con comprovata esperienza nel settore turistico. La ricerca è aperta, inoltre, a laureati e diplomati interessati a tirocini formativi per il booking e l’amministrazione.

È possibile inviare la propria candidatura, specificando l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire a: recruiting2025@garibaldihotels.it