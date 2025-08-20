Trenord assume: selezioni aperte per nuovi addetti assistenza&controllo

Trenord ha dato il via a una nuova ricerca di personale da inserire nel team assistenza&controllo, responsabile dell’assistenza ai viaggiatori nelle stazioni.

Le selezioni sono aperte fino al 30 settembre: le indicazioni per candidarsi sono disponibili sulla pagina ‘Lavora con noi’ sul sito della compagnia ferroviaria.

“Suddivisi in squadre - spiega una nota di Trenord -, gli operatori assistenza&controllo svolgono presìdi in alcune stazioni, spostandosi fra quelle che registrano i maggiori flussi di viaggiatori e quelle che sono interessate da variazioni di servizio o irregolarità. Gli addetti del team collaborano inoltre con la Security aziendale, in caso di criticità, mantenendo come focus l’assistenza ai passeggeri”.

I requisiti per candidarsi sono il diploma di scuola media superiore o la laurea e una buona padronanza della lingua inglese e preferibilmente di altre lingue straniere. . Sarà valutata positivamente una precedente esperienza in attività lavorative nell’ambito dell’assistenza clienti on-site, del travel counseling, dell’accoglienza turistica. Ai candidati è richiesta disponibilità a lavorare su turni e su più sedi.