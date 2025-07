Trenord lancia il ‘Como Open Pass’, un servizio treno+bus per scoprire Como e dintorni

Una nuova soluzione per scoprire Como e i dintorni senz’auto, in modo sostenibile. Trenord e Asf Autolinee lanciano ‘Como Open Pass’, un nuovo biglietto che unisce viaggi in treno e corse con le linee bus urbane ed extraurbane verso le bellezze del centro città o destinazioni fuori porta come Brunate, Menaggio, Bellagio, Argegno o la Val d’Intelvi.

Il pacchetto nasce nell’ambito di ‘Gite in treno’, l’iniziativa di Trenord che propone itinerari e idee per raggiungere in treno le destinazioni del tempo libero.

Il biglietto speciale comprende: un viaggio di andata e ritorno in treno da qualsiasi località della Lombardia alle stazioni di Como Lago o Como San Giovanni e spostamenti giornalieri illimitati sulle linee Asf locali, per esplorare Como città, Brunate e altre mete della provincia, tra cui Bellagio via Asso.

Il biglietto è in vendita online sul sito di Trenord e nelle biglietterie, nonché presso le rivendite autorizzate. Al momento dell’acquisto, è necessario indicare la data di utilizzo.