Rosewood debutta in montagna con il Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin

Aprirà nel dicembre 2025 il primo Rosewood sulle Alpi francesi, che sarà anche il primo hotel del brand in una destinazione di montagna. Si tratta del Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin, situato a Courchevel 1850. L’hotel offrirà accesso diretto alle piste da sci e un mix ottimale di avventura e raffinatezza. Questo esclusivo rifugio di montagna comprenderà 51 camere e suite, spazi integrati per la vendita al dettaglio e il noleggio sci, una spaziosa spa, un ristorante aperto tutto il giorno con terrazza, un miniclub, un lounge bar e una cigar room. La struttura stabilirà un nuovo standard di lusso per le esperienze alpine contemporanee.

La struttura è attualmente in fase di completa trasformazione, guidata dal designer francese Tristan Auer. Progettata per integrarsi perfettamente nella maestosità naturale delle Alpi francesi, l’hotel incarnerà la filosofia A Sense of Place del marchio, inaugurando al contempo una nuova espressione dell'ospitalità montana.

“Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin rappresenta una pietra miliare per il marchio, in quanto rappresenta la nostra prima avventura nell’ospitalità alpina, in una delle destinazioni sciistiche più rinomate al mondo – dice Radha Arora, Presidente di Rosewood Hotels & Resorts -. Questa apertura consolida la posizione di Rosewood all'avanguardia nell'ospitalità incentrata sulla destinazione.”

Seconda proprietà di Rosewood in Francia, dopo Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel di Parigi, questa struttura nelle Alpi francesi sottolinea l'impegno del marchio per un'espansione nelle località più iconiche d'Europa.