Alta velocità in Spagna: la linea Madrid-Andalusia tornerà alla normalità in febbraio

Il 2 febbraio è la data prevista per il ritorno alla piena operatività della tratta ferroviaria ad Alta velocità Madrid-Andalusia, ovvero la linea su cui è avvenuto il deragliamento nelle scorse ore.

Ad affermarlo è il ministro dei trasporti Óscar Puente, come ripreso da preferente.com. Per il momento, tutti i viaggi programmati sono stati cancellati almeno fino a venerdì prossimo, 23 gennaio, anche se è probabile che le sospensioni vengano prorogate di qualche altro giorno.

Come precisa ancora il portale di informazione trade spagnolo, le linee elettriche sono completamente distrutte e le rotaie gravemente danneggiate. Prima ancora del ripristino completo, potrebbe essere riaperto un binario per fornire almeno una parte del servizio di collegamento.