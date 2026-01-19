TTG Italia
Italian Exhibition Group

Incidente in Spagna
Sospesa per oggi
l’alta velocità

Incidente in SpagnaSospesa per oggil’alta velocità

Rimarrà sospeso per tutta la giornata di oggi il traffico ferroviario ad alta velocità tra Madrid e diverse destinazioni andaluse. L’interruzione è dovuta al grave incidente ferroviario verificatosi ieri nel comune di Adamuz, nella provincia di Cordova: un treno Iryo diretto a Madrid è deragliato, invadendo un altro binario e colpendo un convoglio Alvia diretto a Huelva, deragliato a sua volta.

Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, secondo quanto riportato da La Stampa ci sarebbero numerosi morti e feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402).

Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia (900101020). Difficile il recupero dei feriti: l’assessore alla Sanità dell’Andalusia, Antonio Sanz, ha infatti affermato che “alcuni vagoni sono precipitati in un terrapieno di cinque metri, al quale è difficile accedere”. Sanz ha confermato che la situazione è molto grave.

La sospensione del servizio ad alta velocità riguarda i collegamenti con Cordova, Siviglia, Malaga e Huelva. Renfe ha attivato la possibilità di effettuare modifiche e cancellazioni gratuite per tutti i biglietti dei treni interessati dalle interruzioni di traffico.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana