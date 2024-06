Francia, exploit di arrivi internazionali: i dati Amadeus

Impennata di arrivi stranieri in Francia a un mese dalle Olimpiadi di Parigi. I dati di Amadeus attestano un +56% di viaggi aerei internazionali diretti nella repubblica transalpina fra il 24 luglio e il 13 agosto, rafforzati oltretutto da un +31% di voli interni. Stati Uniti, Giappone e Canada i primi tre mercati di riferimento, ma nella top 10 compare pure l’Italia in settima posizione.

L’intesa movimentazione lascia prevedere addirittura un balzo del 72% di arrivi nella capitale per il periodo dei Giochi, con tassi d’occupazione alberghiera già all’80%. Questi crescono però in tutte le città francesi, da Lille nel Nord a Marsiglia nel Sud, dove i valori sono più che doppi rispetto al 2023. Per i viaggiatori last minute trovare posto nei prossimi giorni potrebbe rivelarsi dunque impresa ardua; il dato confortante, in caso di prenotazione tardiva, riguarda se non altro il calo del prezzo medio giornaliero per camera: 724 dollari a Parigi (-13% rispetto ad aprile), 616 nel resto della Francia (-7%). L’ottimo andamento sta incidendo pure sulle soluzioni abitative alternative, la cui domanda è cresciuta del 64%.