Non c’è tregua per Airbnb. La piattaforma di home sharing è stata denunciata in Francia da un gruppo di albergatori per ‘concorrenza sleale’.

La denuncia, depositata presso il Tribunale commerciale di Lisieux, è stata notificata il 20 giugno nella sede europea di Airbnb, a Dublino, si apprende da Hosteltur.

I titolari delle strutture - 26 in tutto, alcuni alla guida di alberghi indipendenti e altri di indirizzi affiliati a grandi catene - chiedono al portale un risarcimento di 9,2 milioni di euro.

L’udienza è fissata per il 6 settembre prossimo.