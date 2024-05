Airbnb: Italia meta ambita per i viaggi di gruppo

L’Italia è una destinazione da scoprire in compagnia. Secondo i dati raccolti da Airbnb, l’84% delle prenotazioni effettuate sulla piattaforma per la Penisola è per viaggi di gruppo.

Il picco di richieste si ha nei mesi estivi, in particolare per i mesi di agosto, luglio e settembre.

Per quanto riguarda la tipologia di alloggio, le categorie di location più gettonate sulla piattaforma home sharing sono: Parchi nazionali, Spiaggia, Città popolari, Vista mozzafiato e Piscine incredibili.