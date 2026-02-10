Oltre 25,5 milioni di visitatori in totale, di cui 300mila provenienti dall’Italia. Sono questi i numeri ufficiali del turismo in Giappone per il 2025, un risultato ottenuto grazie anche alla spinta di Expo 2025 Osaka. Un evento che, oltre ad attrarre viaggiatori internazionali, ha rappresentato un’importante opportunità per promuovere interventi mirati al rafforzamento delle infrastrutture, all’ampliamento della capacità ricettiva e al miglioramento dei servizi di supporto linguistico dedicati ai visitatori internazionali.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in occasione di Expo, che si è confermata un’importante vetrina di visibilità e ha contribuito a rafforzare l’interesse verso la nostra destinazione – sottolinea il direttore esecutivo per l’Italia di Jnto Ken Toyoda -. Desideriamo ora valorizzare questa eredità continuando a promuovere con maggiore consapevolezza la ricchezza e la diversità del patrimonio giapponese, incoraggiando i viaggiatori a scoprire il Paese al di là dei percorsi più battuti, anche attraverso la promozione del turismo di lusso e d’avventura. In questo contesto, puntiamo a rafforzare il segmento family”.

E proprio la valorizzazione delle destinazioni meno conosciute sarà tra i principali obiettivi della strategia 2026-2027 dell’ente giapponese, piano che risponde in modo concreto al fenomeno dell’overtourism, favorendo anche una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici e incentivando viaggi al di fuori dei periodi di alta stagione.