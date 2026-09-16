La Giordania punta sugli itinerari del wellness

La Giordania cerca di farsi spazio nel panorama delle destinazioni dedicate al benessere, valorizzando la propria offerta legata ai luoghi, dalle acque del Mar Morto ai rituali dell’hammam, dalle sorgenti termali nel paesaggio desertico fino alle escursioni nel Wadi Rum e lungo il Jordan Trail. Con un’idea, quindi, di benessere connesso a esperienze profondamente legate al territorio.

Gli itinerari del benessere in Giordania

Ad Amman, la capitale giordana, dopo le visite ai monumenti e ai mercati, si può vivere un momento dedicato alla cura di sé in un tradizionale hammam, dove rituali di pulizia, bagno turco e trattamenti per il corpo diventano parte di un’esperienza di relax. A meno di un’ora di auto da Amman, a circa 410 metri sotto il livello del mare, il Mar Morto offre una concentrazione salina, insieme alla presenza di numerosi minerali, che rende possibile il caratteristico galleggiamento sull’acqua, per un’esperienza di relax circondati dalla natura. Numerose spa dei resort lungo la costa offrono trattamento con il fango nero e i sali del Mar Morto.

A breve distanza in auto dal Mar Morto, si trovano le sorgenti termali di Ma’in con acque calde che sgorgano dalle rocce e alimentano cascate che raggiungono temperature fino a 63 gradi, in un ambiente caratterizzato dalla presenza di vegetazione e pareti rocciose che contrastano con l’aridità del territorio circostante.

Nel Wadi Rum, patrimonio Unesco e conosciuto come Valle della Luna, il benessere passa soprattutto attraverso il silenzio e il contatto con la natura, con esperienze di stargazing favorite dall’assenza di inquinamento luminoso.

Infine, per chi associa la rigenerazione al trekking e al contatto con la natura, il Jordan Trail offre un modo diverso di scoprire il Paese, attraversando oltre 650 km da Um Qais ad Aqaba tra paesaggi rurali, riserve naturali, villaggi e aree desertiche. Dal 9 ottobre al 18 novembre, inoltre, si svolge il Jordan Trail Thru-Hike 2026: organizzato dalla Jordan Trail Association, il trekking attraversa l’intero Paese nell’arco di più settimane, con il supporto di guide specializzate e delle comunità locali.