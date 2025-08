La tempesta Floris colpisce il Regno Unito: possibili interruzioni per i trasporti

Aerei, traghetti ma anche strade e ferrovie: l’allerta lanciata in Uk dal Met Office a causa della tempesta Floris che si sta per abbattere sul Paese non risparmia nessun mezzo di trasporto.

L’allerta meteo è scattata in gran parte della Scozia alle 10 di oggi e proseguirà fino alle 22, come riporta ttgmedia.com. Il resto dell’Inghilterra settentrionale – Nord-Est, Nord-Ovest e Yorkshire e Humber – così come le aree settentrionali del Galles e tutta l’Irlanda del Nord sono soggette a un’allerta meteo gialla per il vento, entrata in vigore alle 6:00 di lunedì con l’arrivo della tempesta Floris da ovest.

Intanto, iniziano ad arrivare le prime comunicazioni da parte delle compagnie aeree: Jet2.com e Jet2holidays prevedono di operare tutti i voli come previsto, mentre Ryanair sta monitorando gli eventuali disagi, promettendo avvisi tempestivi ai viaggiatori sulle modifiche che potrebbero rendersi necessarie. Loganair offre invece ai viaggiatori la flessibilità di modificare i propri piani senza costi aggiuntivi; in ogni caso, prevede di operare tutti i voli in programma.