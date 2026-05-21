La Thailandia prevede una stretta sulla durata dei visti turistici

La Thailandia intenderebbe ridurre la durata dei soggiorni senza visto per i turisti provenienti da oltre 90 Paesi, tra cui i 29 dell'area Schengen, Italia inclusa. Il Paese avrebbe infatti intenzione di ridurre da 60 a 30 giorni, nella maggior parte dei casi, la durata del soggiorno senza visto per i turisti. Il motivo addotto sarebbe contrastare la criminalità in crescita nel Paese del Sud-Est asiatico. “L’attuale sistema dei visti presenta dei vantaggi, in particolare per l’economia, ma ha anche consentito ad alcune persone di abusarne” ha infatti dichiarato in conferenza stampa la portavoce del governo, Rachada Dhnadirek, come riportato da Repubblica. I cambiamenti sui visti turistici, tuttavia, non sono ancora stati confermati ufficialmente.