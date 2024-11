Lontano dalla folla, per esplorare il mondo in modo autentico e consapevole. Per evitare l’overtourism, Evaneos propone un elenco di 12 destinazioni imperdibili per il 2025 in ogni stagione, da Nord a Sud del pianeta.

Destinazioni che rientrano tutte nella fascia medio-bassa di esposizione all’overtourism (1-3) in base all’Overtourism Index, rilasciato a settembre dalla stessa azienda in collaborazione con Roland Berger, che ha preso in esame 70 fra le 100 destinazioni globali maggiormente esposte ai flussi turistici.

La destinazione più esposta (la Grecia, punteggio 4.1, particolarmente afflitta dal sovraffollamento balneare) viene declinata da Evaneos su percorsi alternativi ai soliti proposti dai tour operator, e fuori stagione, in inverno.

Le destinazioni, stagione per stagione

Intanto, però, tornando alle 12 mete ‘alternative’ del 2025 per la primavera Evaneos propone India, Tanzania e Marocco. In India il Rajasthan accoglie i viaggiatori con la sua atmosfera mistica: da Varanasi, dove ogni sera si celebra il Gange con preghiere e musica, alla città blu di Jodhpur e il tempio di Karni Mata, abitato da migliaia di topi sacri. In Tanzania, invece, gli appassionati di safari avranno l’opportunità di esplorare i dintorni del cratere di Ngorongoro, guidati da esperti locali, mentre il Marocco invita a vivere l’ospitalità locale nella regione di Souss-Massa, o visitare la spiaggia di Legzira, con i suoi archi naturali scolpiti dall’Oceano Atlantico e le cascate di Ouzoud.

In estate ci si può dedicare alla Finlandia, dove il giorno di Juhannus - la festa del solstizio d’estate - è l’occasione perfetta per immergersi nella cultura nordica, con 24 ore di luce, bagni nei fiumi e falò sulle rive dei laghi. Nei Paesi Baltici Evaneos propone un Grand Tour in treno tra le capitali baltiche, alla scoperta del patrimonio storico e artistico di Berlino, Varsavia, Riga e Stoccolma.