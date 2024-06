Riprendono gli investimenti alberghieri a Parigi che, con oltre 15 milioni di visitatori ogni anno nella sua regione, si conferma tra le principali destinazioni turistiche al mondo. In base al rapporto della società di consulenza HVS i visitatori nazionali rappresentano uno share di circa il 40-45% sul totale, mentre gli Stati Uniti guidano la classifica dei mercati esteri, seguiti dai visitatori britannici, tedeschi, italiani e spagnoli.

Il record del 2023

Prima della pandemia il numero di visitatori aveva raggiunto il suo massimo nel 2017 e nel 2021 la città ha visto un forte rimbalzo degli arrivi, un trend continuato nel 2023, che ha registrato il maggior numero di pernottamenti di sempre. Nonostante questa fortissima vocazione turistica, la capitale francese non ha registrato un forte incremento di nuove aperture alberghiere, mantenendo il totale di 92.800 camere in 1.680 hotel. Nell’ultimo decennio, infatti, il numero di camere è aumentato solo del 5%, afferma Hvs, con i maggiori investimenti nel segmento d’alta gamma e luxury.

In contrasto con il trend generale, inoltre, Parigi ha visto una riduzione degli hotel de appartenenti a gruppi alberghieri, con le strutture indipendenti che rappresentano ora il 55% dell’intera offerta urbana.

I nuovi hotel del 2024

Ultimamente però, come riporta TopHotelNews, l’offerta risulta in leggera ripresa, con circa 1.800 camere che saranno lanciate sul mercato parigino nei prossimi quattro anni. Circa l’80% di queste è già in costruzione, con l’apertura di molti hotel prevista per il 2024. Tra quelli che verranno lanciati nei prossimi mesi ci sono l’Hotel Maison Hamelin, che entrerà a far parte della Handwritten Collection di Accor, e il progetto di co-living Lyf Gambetta Paris.

Locke aprirà anche il suo aparthotel Le Jardin de Verre da 145 unità. Guardando più avanti, nel 2025 dovrebbe essere completato il Light Human Hotel Paris da 120 camere e l’Hilton Paris Torre Eiffel da 118 camere. Infine l’anno successivo saranno operativi il Radisson Blu Triangle Hotel e il nuovo hotel Louis Vuitton, in fase di sviluppo nella sede parigina dell’azienda.