Air France, al Charles de Gaulle di Parigi arrivano i servizi concierge

Accogliere e assistere i clienti durante la permanenza in aeroporto. Questo l’obiettivo dei nuovi servizi concierge di Air France a Parigi-Charles de Gaulle, disponibili a partire dall’11 giugno per tutte le prenotazioni di voli operati da Air France o in codeshare con una compagnia aerea partner.

Air France Conciergerie offrirà ai clienti che viaggiano nelle cabine Economy, Premium Economy e Business una gamma di servizi opzionali. Alla partenza i clienti potranno usufruire di una gamma completa di servizi tra cui il transfer privato per l’aeroporto, l’assistenza concierge appena arrivati all’esterno del terminal, il servizio di facchinaggio per portare i bagagli al banco check-in dedicato, l’assistenza attraverso le corsie preferenziali dell’aeroporto, fino alla lounge riservata ai clienti aventi diritto e poi al gate d’imbarco.

All’arrivo un concierge incontrerà i clienti alla porta dell’aereo e li accompagnerà attraverso le corsie preferenziali dell’aeroporto. Una volta ritirati i bagagli, verranno accompagnati al veicolo dedicato al loro trasferimento privato (per viaggi entro un raggio di 40 km dall’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle).

I passeggeri in coincidenza saranno accompagnati dall’aereo alla lounge riservata ai clienti idonei, quindi al gate d’imbarco del volo successivo attraverso le corsie prioritarie dell’aeroporto.

Alla partenza o tra due voli, il servizio concierge offrirà anche l’accesso ad una delle lounge della compagnia aerea a Parigi-Charles de Gaulle come opzione aggiuntiva per i clienti non idonei. Al momento dell’imbarco verranno accompagnati dalla lounge al gate.

Il servizio può essere già prenotato per voli dall’11 giugno 2024, sul sito del vettore o telefonicamente fino a 18 ore prima del decollo.