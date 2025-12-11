Gli Stati Uniti potrebbero richiedere ai turisti di decine di Paesi i loro profili social come condizione per ottenere l’Esta ed entrare negli Usa. La misura allo studio è stata presentata dalla Cbp, la Customs and Border Protection, e pubblicata sul Federal Register. Al punto 3 delle ‘proposal’, si legge “al fine di conformarsi all’Ordine Esecutivo 14161 del gennaio 2025 (Protezione degli Stati Uniti dai terroristi stranieri e da altre minacce alla sicurezza nazionale e pubblica), la Cbp sta aggiungendo i social media come elemento di dati obbligatorio per una domanda Esta. La sezione dati richiederà ai richiedenti Esta di fornire i loro social media degli ultimi 5 anni”. Ora ci sarà tempo fino al 9 febbraio per le osservazioni da parte di cittadini ed enti. Il Washington Post afferma che la norma si applicherà a tutti i turisti che possono visitare gli States per 90 giorni nell'ambito del programma Esta, che verrà valutata la cronologia degli ultimi 5 anni e, soprattutto, che questo potrebbe causare problemi in occasione dei mondiali di calcio 2026. Quello che è certo è che l'iniziativa, che rientrerebbe nella stretta all'immigrazione avviata da Donald Trump, sarebbe l'ennesimo colpo al settore turistico da quando è rientrato alla Casa Bianca.