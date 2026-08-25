Scomparso (senza eredi) Michael Kühne, primo azionista di Lufthansa

E’ mancato senza lasciare eredi Michael Kühne, considerato il secondo uomo più ricco della Germania, il cui patrimonio viene stimato in 44 miliardi di euro, di cui 2 riconducibili alla quota del 20% detenuta in Lufthansa; percentuale che lo rendeva il primo azionista del colosso tedesco che detiene il 41% delle azioni di Ita Airways.

Il gruppo svizzero Kühne+Nagel, fondato da suo nonno nel 1890, è diventata uno dei leader mondiali nel trasporto aereo e marittimo di merci, con circa 88.000 dipendenti e 1.300 sedi in un centinaio di Paesi, come riporta corriere.it..

Il suo patrimonio ora, si presume, finirà alla fondazione filantropia istituita da Kühne, che porta il suo nome.

Tra i suoi investimenti, oltre alle quote in Lufthansa, vanno ricordate anche le partecipazioni in Hapag-Lloyd e in Flix, il gruppo che controlla Flixbus.