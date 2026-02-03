TTG Italia

Thailandia
da record anche
con meno voli

Sono stati per l’esattezza 311mila 852 gli italiani che nel 2025 hanno visitato la Thailandia. Con una crescita degli arrivi del 16% circa e oltre 44mila unità in più del 2024, si chiude così in bellezza e con un grande balzo in avanti il triennio di gestione dell’ente del turismo in Italia da parte di Nantasiri Ronnasiri.

“Ma soprattutto stiamo sempre più diventando una destinazione winter - precisa Sandro Botticelli, marketing manager per l’ente del turismo -. Dicembre e gennaio fanno gli stessi numeri di agosto, ma mentre l’estate resta stabile, i mesi invernali del 2025 sono cresciuti del 23 e del 17%. Non ci possiamo certo lamentare di questi numeri - aggiunge -, la cui crescita indica che la Thailandia resta una destinazione di alto livello, dal rapporto qualità-prezzo unico”.

A conferma del trend positivo ci sono i dati dei primi 28 giorni di gennaio 2026, con 45mila italiani già partiti e un +8% sullo scorso anno. “Per il 2026 prevediamo una crescita del 3%, e superare le 320mila unità. La minor crescita sarà dovuta soprattutto al calo di disponibilità di voli”, conclude Botticelli. Il riferimento è al taglio di collegamenti decisi ad esempio da Ita, per i mesi di maggio e giugno.

