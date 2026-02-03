Sono stati per l’esattezza 311mila 852 gli italiani che nel 2025 hanno visitato la Thailandia. Con una crescita degli arrivi del 16% circa e oltre 44mila unità in più del 2024, si chiude così in bellezza e con un grande balzo in avanti il triennio di gestione dell’ente del turismo in Italia da parte di Nantasiri Ronnasiri.

“Ma soprattutto stiamo sempre più diventando una destinazione winter - precisa Sandro Botticelli, marketing manager per l’ente del turismo -. Dicembre e gennaio fanno gli stessi numeri di agosto, ma mentre l’estate resta stabile, i mesi invernali del 2025 sono cresciuti del 23 e del 17%. Non ci possiamo certo lamentare di questi numeri - aggiunge -, la cui crescita indica che la Thailandia resta una destinazione di alto livello, dal rapporto qualità-prezzo unico”.

A conferma del trend positivo ci sono i dati dei primi 28 giorni di gennaio 2026, con 45mila italiani già partiti e un +8% sullo scorso anno. “Per il 2026 prevediamo una crescita del 3%, e superare le 320mila unità. La minor crescita sarà dovuta soprattutto al calo di disponibilità di voli”, conclude Botticelli. Il riferimento è al taglio di collegamenti decisi ad esempio da Ita, per i mesi di maggio e giugno.