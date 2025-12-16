Turisti italiani in Polonia: 2025 l’anno migliore di sempre

L’Ente Nazionale Polacco per il Turismo ha presentato in una nota i dati provvisori relativi ai flussi turistici dall’Italia verso la Polonia nei primi nove mesi del 2025. I numeri confermano un trend positivo: tra gennaio e settembre sono stati 585mila gli italiani che hanno scelto la Polonia, con 4.955.000 pernottamenti e una spesa complessiva di 340 milioni di euro. Rispetto allo stesso periodo del 2024, quando gli arrivi erano stati 537.000, l’aumento supera, quindi, il 9%.

“Si tratta dei dati parziali più alti di sempre per il turismo italiano in Polonia – afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo a Roma – che cresce anno dopo anno, e riguarda tanto le mete classiche quanto le destinazioni meno conosciute, che stanno vivendo una fase di grande trasformazione. Chi arriva in Polonia oggi cerca autenticità, natura, cultura contemporanea e nuove esperienze: un modo diverso di esplorare il Paese che sta dando risultati significativi”.

L’incremento della spesa registrata nei primi nove mesi del 2025 rispetto al 2024 conferma che il viaggiatore italiano sta vivendo la Polonia in maniera più approfondita: “È un turismo più consapevole e più esperienziale, che non si limita alle mete iconiche, ma che esplora parchi nazionali, percorsi naturalistici, itinerari ciclabili e quartieri creativi delle grandi città”, ha commentato Minczewa.

Nel 2026 l’Ente continuerà a puntare su due direttrici. Da un lato, la promozione di un turismo consapevole e lento, che valorizza il contatto con la natura, le comunità locali e le tradizioni. Dall’altro, la crescita del turismo esperienziale autentico, che propone attività all’aperto, percorsi enogastronomici, cicloturismo lungo gli itinerari che si sviluppano nel sud della Polonia.

Un ruolo importante per raggiungere questo risultato lo ha sicuramente giocato anche il miglioramento dei collegamenti aerei, che rendono oggi la Polonia più raggiungibile dalle principali città italiane grazie ai voli operati da Lot Polish Airlines e da altri vettori da Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Bari e Catania.