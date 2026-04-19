Uk, la tassa sulle vacanze potrebbe costare 1,6 miliardi di sterline

La proposta di una tassa sulle vacanze, avanzata in Inghilterra, potrebbe costare ai consumatori 1,6 miliardi di sterline, secondo un conto della Oxford Economics.
La ricerca, come riporta travelmole.com, è stata commissionata da UKHospitality, l’associazione che rappresenta le imprese del settore alberghiero e della ristorazione in Gran Bretagna.
L’ipotesi presa in analisi riguarda un’imposta del 5%, operativa entro il 2030, che comprende un calo del Pil di 2,2 miliardi di sterline e una flessione delle entrate fiscali pari a 688 milioni di sterline. A questi si aggiungono 101 milioni di sterline di calo degli investimenti diretti nell’ospitalità.
E anche l’impatto sulla domanda dei viaggi sarebbe considerevole, con un calo della spesa turistica di 1,8 miliardi di sterline.
La conclusione dell’associazione è l’invito al Governo a ritirare la proposta, per non danneggiare la competitività del Regno Unito come destinazione turistica.