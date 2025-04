Anche quest’anno Club del Sole sarà Hospitality Partner della Rimini Marathon 2025, che si terrà da venerdì 11 aprile a domenica 13 e per la quale Club del Sole ospiterà il Marathon Village all’interno del Rimini Family Resort. “Confermare il nostro sostegno alla Rimini Marathon – commenta Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole - significa ribadire l’impegno di Club del Sole verso quei progetti che generano valore sia per gli ospiti che per i territori che ci accolgono. Questo evento, perfettamente in linea con la nostra visione active&healthy, è capace di attivare un importante indotto turistico, attirando migliaia di persone e creando un’occasione concreta di promozione per l’intera Riviera “.

“Le nostre Full Life Holidays - aggiunge - rappresentano un modello di ospitalità esperienziale e immersiva, in cui comfort e natura convivono: sostenere appuntamenti di questo genere rafforza la nostra identità e ci permette di contribuire attivamente allo sviluppo locale”.

I servizi del Rimini Family Resort

Oltre a ospitare il Marathon Village, il Rimini Family Resort, diventerà un punto di riferimento per il relax e l’intrattenimento durante tutta la manifestazione. Affacciato direttamente sul mare, il villaggio offre lodge immerse nella natura, un parco acquatico, impianti sportivi, aree fitness e una gamma di servizi Dog Friendly. Dispone inoltre di una spiaggia privata attrezzata di 35mila mq, dove sorge il Dolcevita Beach Club.

La proposta gastronomica del villaggio, per l’estate 2025, si arricchirà grazie al restyling del Ristorante Centrale, che sarà inaugurato proprio nel corso della Maratona: un ambiente completamente rinnovato anche nell’offerta culinaria. La tre giorni si concluderà con la cerimonia di premiazione in Piazzale Adamello. I vincitori della Maratona, sia maschile che femminile, riceveranno in premio un soggiorno in uno dei 27 Villaggi Club del Sole, distribuiti in otto regioni italiane.