Club del Sole: un nuovo resort 100% dog friendly a Roseto degli Abruzzi

Nuova acquisizione in Abruzzo per Club del Sole: Roseto degli Abruzzi Easy Camping Village apre alla clientela con una vocazione spiccatamente dog-friendly.

“Il villaggio - si legge in una nota - è stato progettato in collaborazione con Dog-in Dog-out, società specializzata nella dog-hospitality, per offrire servizi esclusivi e spazi pensati per il benessere degli amici a quattro zampe”. Il format si arricchisce di nuovi servizi e si evolve ulteriormente, ospitando novità come la Dog Pool o il Dog Spray Park

Con questa apertura l’operatore arriva a 27 villaggi in 8 regioni italiane, per un totale di oltre 9.000 soluzioni abitative.

“Questa operazione - spiega Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole - si inserisce in un piano di sviluppo ancora più ampio, che ha visto l’ingresso di 7 nuove strutture dal 2024 e importanti investimenti in corso. Siamo certi che i nostri ospiti sapranno cogliere il valore di un’offerta che unisce natura, comfort e libertà, 365 giorni all’anno”.