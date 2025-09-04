Tornano gli incentivi volti a promuovere il turismo organizzato verso la Giordania, in particolare dall’Italia. Questa la notizia rilasciata dal Jordan Tourism Board (JTB), che ha lanciato un nuovo piano di incentivazione rivolto ai tour operator della Penisola che organizzano voli charter verso la Giordania. Il sistema prevede contributi economici per ogni passeggero, legati alla durata del soggiorno, con un minimo richiesto di tre notti.

Ricalca il piano di incentivi già lanciato nel 2024, mirato a risollevare i numeri degli arrivi nel Paese al centro dell’area mediorientale, in un momento di forte insicurezza geopolitica (indimenticato il vero e proprio appello dell’anno scorso per riportare i turisti al sito archeologico di Petra). Lo sforzo finanziario del JTB si accompagna all’incremento di voli dall’Europa e dall’Italia in particolare a opera delle due low cost Wizz Air e Ryanair, con il risultato di rendere più frequenti i collegamenti aerei.

Il piano

Nel dettaglio, come riportato nella nota, il nuovo piano prevede incentivi “pari a 80 dollari per passeggero per soggiorni di sette o più notti, 60 dollari per sei notti, 50 dollari per cinque notti, 40 dollari per quattro notti e 30 dollari per tre notti. Nessun contributo è previsto per permanenze inferiori a tre notti. Non è richiesto un numero minimo di voli charter per accedere al programma”.

Una misura, quella di legare il contributo alle notti di permanenza, chiaramente mirata a favorire i soggiorni più lunghi e intensificare quindi l’impatto sull’economia locale, che fa grande affidamento sul turismo internazionale e italiano. Tradizionalmente, il rapporto del Jordan Tourism Board con i tour operator italiani è sempre stato stretto e già a inizio 2025 si era tentato di fermare la flessione degli arrivi rafforzando la collaborazione, con il passaggio in visita a Milano di Wael Al-Rousan, deputy manager director JTN.

Nel concreto, per i nuovi incentivi “gli operatori interessati possono rivolgersi al Jordan Tourism Board Italia per ottenere ulteriori informazioni sul programma di incentivi e sulle modalità di partecipazione”.