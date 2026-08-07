Aprirà a novembre 2026 Catalina Sugar Beach, il polo balneare del Gruppo MSC sull’isola di Catalina, al largo di La Romana. Gestita con CTL Maritime e Casa de Campo Resort & Villas, la destinazione nasce da un progetto di riqualificazione che valorizza un’area protetta della Repubblica Dominicana.

Sarà accessibile agli ospiti di MSC Crociere, Explora Journeys e Casa de Campo. L’offerta comprenderà spiagge attrezzate, cabanas, 2 bar, buffet con cucina locale e internazionale, sport acquatici, servizi rinnovati e un sentiero panoramico nella vegetazione.

Le attività proposte includeranno catamarano, snorkeling, escursioni all’isola di Saona, alla Grotta delle Meraviglie e ad Altos de Chavón.

Da novembre MSC Opera partirà ogni settimana da La Romana e farà scalo nel beach resort durante itinerari di 7 notti, combinabili in crociere back-to-back di 14 giorni, inaugurando l’offerta annuale di MSC nei Caraibi meridionali.