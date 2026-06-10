Mediterraneo e Nord Europa restano centrali dell’offerta Msc, che in queste aree rafforzerà ulteriormente la propria presenza nell’inverno 2026-2027. Msc World Asia, la nuova ammiraglia del gruppo, dal 4 dicembre intraprenderà itinerari su base settimanale tutto l’inverno tra Barcellona, Marsiglia, Messina, Civitavecchia, Napoli e La Valletta.

A un’altra latitudine verrà lanciata una nuova programmazione annuale di Msc Opera in partenza settimanale da La Romana, supportata da collegamenti aerei diretti verso la Repubblica Dominicana e Msc World Europa debutterà nelle Antille “con livelli di riempimento già al 70% ora e ipotesi di fully booked per l’inverno, piace molto al mercato nazionale e internazionale” afferma Leonardo Massa, Vice President Southern Europe Divisione Crociere del Gruppo Msc.

Inoltre il successo dell’esperienza premium tra gli ospiti porta per la prima volta lo Yacht Club sulle rotte alle Canarie di MscFantasia e in Alaska di Msc Poesia. Il tutto in attesa di novembre 2027, quando sarà Msc World Atlantic, quarta unità della World Class, a navigare per 7 e 14 notti nei Caraibi.