Legend of the Seas inaugura il 29 giugno da Malaga e segna una nuova tappa nella strategia europea di Royal Caribbean. Terza unità della classe Icon, la nave debutta con una crociera inaugurale di quattro notti verso Civitavecchia, anticipando l'avvio della stagione estiva nel Mediterraneo occidentale. È la prima Icon Class a debuttare in Europa ed è tra le più grandi navi da crociera al mondo.

Dal 4 luglio prenderanno il via gli itinerari regolari di sette notti con homeport a Barcellona e Civitavecchia e scali tra Italia, Francia e Spagna. Al termine della stagione europea, nell'autunno 2026, la nave si trasferirà a Fort Lauderdale per operare nei Caraibi occidentali e meridionali con soste anche a Perfect Day at CocoCay, l'isola privata di Royal Caribbean alle Bahamas.

Con una stazza di oltre 250mila tonnellate, una lunghezza di 365 metri e una capacità massima di quasi 7.600 ospiti, Legend of the Seas si conferma tra le più grandi navi da crociera al mondo. A bordo lavorano circa 2.350 membri di equipaggio e l'offerta comprende oltre 40 tra ristoranti, bar e lounge, 7 piscine, 10 idromassaggio e 8 quartieri tematici progettati come vere destinazioni. Tra gli elementi distintivi figurano Category 6, il più grande parco acquatico mai realizzato in mare, l'AquaDome dedicato agli spettacoli immersivi, il Central Park con oltre 30mila piante vive e Surfside, l'area pensata per le famiglie. Debuttano inoltre nuove esperienze come Royal Railway e lo spettacolo America's Got Talent Live.

Alimentata a gnl, integra sistemi per ridurre consumi ed emissioni. Per il mercato italiano il debutto assume un valore strategico. Civitavecchia entra infatti tra gli homeport della nuova ammiraglia, consolidando il ruolo dell'Italia nello sviluppo mediterraneo di Royal Caribbean e rafforzando l'offerta della compagnia nel segmento premium delle crociere di ultima generazione.