Royal Caribbean: nel 2028 la settima nave della classe Oasis

Arriveranno a quota sette nel 2028 le navi della classe Oasis della flotta di Royal Caribbean. Nei cantieri di Saint Nazaire in Francia si è infatti appena celebrata la cerimonia che segna l’avvio della costruzione di questa unità, il cui nome al momento non è ancora stato svelato.

La new entry si inserisce nella strategia di espansione della compagnia per consolidare la sua posizione nel mercato delle crociere di grande formato, un segmento in cui la classe Oasis ha fissato gli standard di capacità e intrattenimento sin dal suo lancio nel 2009.

Secondo la compagnia, la futura nave continuerà la linea di innovazione che caratterizza la classe Oasis, introducendo miglioramenti in sostenibilità, efficienza energetica ed esperienze a bordo. Sebbene i dettagli tecnici non siano ancora stati rivelati, si prevede che il design mantenga l'attenzione su grandi volumi di passeggeri e un'ampia offerta di svago, ristorazione e intrattenimento.