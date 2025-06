Sono sei i nuovi viaggi in Baja California grazie ai quali Tour2000AmericaLatina amplia la sua offerta dedicata al Messico. Tutti gli itinerari sono progettati in formula self drive, per offrire ai viaggiatori la massima libertà di esplorazione, e due di questi includono esperienza uniche di crociere nel Mare di Cortez.

‘Baja California: dall’oceano al deserto’ è un itinerario di 11 giorni e 9 notti pensato per esplorare il Sud della Baja, da Los Cabos a Loreto, passando per l’oasi di Mulegé e la spettacolare Sierra de la Giganta, che si affaccia sul Mar di Cortez. ‘Discovery Baja California’ dura un giorno in meno e tocca località iconiche come Cabo Pulmo, La Paz, l’Isola Espiritu Santo e la selvaggia Isla Coronado. L’itinerario include canyon, villaggi coloniali e pernottamenti in strutture tipiche. ‘Il Gran Tour Baja California’ dura invece 12 giorni e 9 notti, attraversa l’intera penisola con tappe come l’isola Espíritu Santo, l’isola Coronado, la Laguna San Ignacio, le pitture rupestri della Sierra de San Francisco e Scorpion Bay.

Le crociere

Dal 15 gennaio al 31 marzo 2026 con il road trip ‘Baja California - Il regno delle balene’ di 13 giorni e 11 notti è possibile vivere un’esperienza unica: osservare da vicino le balene grigie nel loro habitat naturale, nella Laguna di San Ignacio. A bordo di piccole imbarcazioni guidate da esperti locali, si ha l’emozione di incontrare questi giganti del mare da pochi metri di distanza.

Infine due crociere: ‘Baja California: le meraviglie del Mare di Cortez’, di 14 giorni e 11 notti, a bordo di uno yacht a vela e ‘Baja California: Crociera sulle orme di Cousteau’, di 12 giorni, per navigare lungo la leggendaria rotta esplorata da Jacques Cousteau, nel cuore del Mar di Cortez.