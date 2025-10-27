Viaggi del Mappamondo per gli sposi: le novità

Tanzania, Vietnam, Cambogia, ma anche Perù e Colombia. Sono queste le nuove proposte per gli honeymooners messe in campo da Viaggi del Mappamondo nel suo catalogo dedicato ai viaggi di nozze, da sempre un segmento strategico per l’operatore, che continua a dedicargli grande attenzione e proposte di viaggio confezionate su misura.

Tra le novità delle proposte per gli sposi, spicca l’Africa, con un viaggio in Tanzania con partenze da Roma, Milano e Venezia, che in 15 giorni garantisce alle coppie un’immersione nella natura più selvaggia dell’Africa con tappe nel Tarangire, a Ngorongoro e nel Serengeti, prima di approdare tra le spiagge di Zanzibar dove si soggiorna 7 notti in suite al Karafuu Beach Resort & Spa.

Altra novità è la proposta “All’Ombra delle Pagode” con un’immersione completa nelle suggestioni culturali del Vietnam e della Cambogia, con la possibilità di partecipare a cooking class per imparare le ricette della cucina vietnamita e alle cerimonie di bruciatura dell’incenso.

Non mancano, poi i combinati classici: l’Australia abbinata alle Isole Fiji, il Sudafrica proposto con l’estensione mare a Mauritius o Seychelles, Bali combinata con Singapore, Lombok e le Gili, o ancora, l’itinerario che abbina lo Sri Lanka alle Maldive, o quello che conduce alla scoperta della Corea del Sud prima di volare nelle Filippine. Un forte accento viene poi posto su destinazioni culturali, come il Perù, il Giappone e la Colombia, dove sono stati confezionati itinerari che conducono alla scoperta di pueblos, canyon, templi sacri e antiche cittadelle, con pernottamenti in ryokan, fincas e case coloniali.

“Ai viaggi di nozze continuiamo a dedicare un’attenzione importante ed un forte impegno con una programmazione ad hoc - commenta Andrea Mele, ceo di Viaggi del Mappamondo - anche se rispetto al passato hanno sicuramente un’incidenza minore sui risultati aziendali, attualmente quantificabile sul 15-20%. Tra le tendenze più spiccate che oggi riguardano le coppie c’è senz’altro l’abitudine sempre più frequente a posticipare il viaggio di nozze in estate o sulle festività di fine anno per poterlo combinare con le ferie e renderlo più lungo. In termini di scelte - spiega ancora Mele - gli itinerari combinati stanno esercitando un grande fascino, sempre comprensivi di molte attività ed escursioni esclusive”.