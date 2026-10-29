AG Group accelera sul lusso con Thompson Rome e tre strutture Emblems

AG Group amplia il portfolio nell’hôtellerie di alta gamma, rafforzando la presenza tra Roma, Umbria, Toscana e Puglia. Il gruppo fondato da Andrea Girolami, attivo da oltre vent’anni nell’ospitalità, racconta durante AURA – The Luxury Travel Event le nuove aperture e riqualificazioni.

A Roma ha debuttato Thompson Rome by Hyatt, lifestyle hotel di 69 camere in via delle Botteghe Oscure, vicino a Piazza Venezia. La struttura dispone di un ristorante al sesto piano e di un rooftop panoramico a 360 gradi.

In Umbria, a Torgiano, ha aperto a giugno 2026 Borgo Tre Vaselle, complesso storico riqualificato con 52 camere, spa, piscina, cantina per degustazioni e spazi meeting fino a 200 persone. L’offerta comprende cooking class, ricerca del tartufo e itinerari dedicati al cashmere.

Tra marzo e aprile 2027 sono previste novità per tre strutture della Emblems Collection di Accor: Palazzo Sozzini Malavolti a Siena, spa e ristorante, Masseria Fornirussi in Puglia, immersa nella campagna salentina, e San Clemente Palace nell’area di Perugia, destinato anche a eventi e matrimoni, con nove ville dotate di piscina privata. La strategia integra l’attività dei DMC AG Boutique Journey e Meraviglia, dedicato al segmento luxury, e la divisione consulting, che offre servizi di revenue management e marketing ad alberghi in tutta Italia.