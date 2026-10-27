Il brand Thompson debutta nella Capitale apre oggi il Thompson Rome

Il tanto annunciato momento è arrivato. Apre oggi Thompson Rome, segnando il debutto del brand di Hyatt Hotels Corporation a Roma. L’hotel di 69 camere è di proprietà e in gestione a AG Group S.r.l. e Rossifin Group e la sua peculiarità è nell’essere situato in via delle Botteghe Oscure, all’interno di un edificio iconico reinterpretato in chiave contemporanea, a pochi passi da Piazza Venezia. La ricca storia dell’edificio unisce in un perfetto mix una visione contemporanea dell’arte, del design e della ristorazione.

“Roma ha un’identità così forte che abbiamo voluto partire proprio dalla città per dare forma a Thompson Rome - ha dichiarato Amar Lalvani, Chief Creative Officer di Hyatt Corporation e President & Creative Director di The Lifestyle Group, Hyatt -. L’edificio, il quartiere che lo ospita, la cucina, le persone e le abitudini dei romani hanno contribuito a definire l’anima dell’hotel. Volevamo creare un Thompson che si sentisse a casa a Roma, un luogo che i viaggiatori desiderano scoprire e nel quale i romani abbiano voglia di tornare”.