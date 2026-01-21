Castello Sgr investe 100 milioni di euro nell’hospitality di lusso in Sicilia

Castello Sgr, società attiva nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi prevalentemente real estate, ha perfezionato, tramite uno dei fondi gestiti dalla piattaforma Hospitality Italian Infrastructure Platform (HIIP), l’acquisizione del Calampiso Resort, complesso turistico tra Trapani e Palermo, a pochi passi dalla riserva naturale dello Zingaro e da San Vito Lo Capo.

L’operazione prevede un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro, destinato a trasformare il complesso in una destinazione di ospitalità di lusso. Il progetto include un importante intervento di riqualificazione interna ed esterna, accompagnato da una strategia di branding in partnership con un primario operatore alberghiero internazionale. L’apertura della struttura al pubblico è prevista per il 2029.

Il resort si estende su una superficie di oltre 150mila mq e comprende più di 250 tra appartamenti e camere. La proprietà è dotata di numerose strutture (ristoranti, piscine, campi sportivi e un’area congressuale) ed è direttamente affacciata sul mare.

Questo investimento, che si aggiunge a quelli di Pognana Lario (Como) e Dolonne (Courmayeur) già realizzati tramite la piattaforma HIIP, rappresenta il primo in Sicilia.

“L’operazione si inserisce perfettamente nel percorso di sviluppo della piattaforma HIIP – commenta Giampiero Schiavo, amministratore delegato e direttore generale di Castello Sgr. - Con il Calampiso Resort puntiamo a restituire nuova vita a un complesso unico, preservandone la bellezza naturale e valorizzandolo sia attraverso servizi di eccellenza sia grazie alla collaborazione con un partner alberghiero di alto standing. Con questa operazione vogliamo creare valore non solo per gli investitori, ma anche per il territorio e le comunità locali, contribuendo a sostenere la vocazione turistica della Regione Sicilia”.